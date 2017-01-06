Interjet начал возвращать самолеты SSJ-100 в эксплуатацию после ремонта

Мексиканский авиаперевозчик Interjet приступил к процессу возвращения российских самолётов SSJ-100 в эксплуатацию. Об этом говорится в заявлении компании.

«После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолётов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полётопригодности от российских властей», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что ремонтные работы осуществлялись группой специалистов производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики.