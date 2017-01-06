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Interjet начал возвращать самолеты SSJ-100 в эксплуатацию после ремонта
Мексиканский авиаперевозчик Interjet приступил к процессу возвращения российских самолётов SSJ-100 в эксплуатацию. Об этом говорится в заявлении компании.
«После проведения необходимых ремонтных работ Interjet начал возвращение к эксплуатации 11 самолётов Superjet-100, которые находились на земле после получения указания об их полётопригодности от российских властей», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Отмечается, что ремонтные работы осуществлялись группой специалистов производителя АО «Гражданские самолеты Сухого» и Interjet под контролем главного управления гражданской авиации Мексики.
Мексиканская Interjet временно отказалась от эксплуатации 11 российских самолётов SSJ-100 после проверки, проведённой по требованию Росавиации.
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