"Ставки сделаны, господа". Казино в Красной Поляне ждет посетителей

В Красной Поляне открылось первое казино. А будет целая игорная зона, и это привлечет туда новых туристов. А также создаст дополнительные рабочие места и принесет в казну сотни миллионов рублей. Какими деньгами нужно располагать, чтобы сделать ставку?

Только одно новое казино в Красной Поляне налогами будет приносить в казну Российской Федерации более 500 миллионов рублей в год. Оно считается крупнейшим в стране — 33 тысячи квадратных метров. Одновременно здесь могут играть более двух тысяч человек.

В казино установлены 569 полностью электронных игровых автоматов. На каждой из машин — до 50 игр. Минимальная ставка — 2 рубля. Также здесь находится более 20 столов с так называемой американской рулеткой, в которой, в отличие от европейской, только одно зеро.

Помимо "чертового колеса" (так еще называют рулетку) работают столы Blackjack и покера. Парадокс, но, несмотря на запрет на азартные игры в России вне игорных зон, именно отечественные спортсмены-покеристы сейчас — одни из лучших в мире.

Покер — игра, которая сильно отличается от игр в казино. Потому что в покер играют люди друг с другом. Дилер за столом является судьей, то есть он никак не влияет на игру, он выбирает победителя", — объясняет управляющий покерным клубом казино Артур Восканян

Первое краснополянское казино расположили в здании медиацентра зимней Олимпиады в Сочи. По словам создателей, оно идеально подошло для удобного расположения слот-автоматов и игровых столов. Подобный уровень сейчас — только у игорных домов в Макао и Лас-Вегасе.

"Наверное, каждый объект сложный, потому что был очень грандиозный дизайн. Здесь очень много элементов приходило из Италии, Китая. Очень сложно было сделать это в сжатый срок. Но сейчас, как вы видите, нам дают международный уровень", — рассказывает заместитель генерального менеджера казино Пол Эдвардс.

По словам создателей сочинского казино, игрокам теперь мало возможности испытать удачу за столом. Теперь по лекалам лучших мировых игорных домов это должна быть полноценная пятизвездочная зона отдыха с ресторанами, барами, торговой галереей, конференц-залом и даже театром. В этом году казино планирует принять почти полмиллиона посетителей со всей планеты.