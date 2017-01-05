"Нафтогаз" заявил об угрозе прекращения транзита газа из РФ через Украину
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"Нафтогаз" заявил об угрозе прекращения транзита газа из РФ через Украину

«Поток „легких денег“ сойдет на нет». Киев признал риск прекращения транзита газа РФ
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Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью украинскому "5 каналу" глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
По его словам, они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года (год, когда истекает действие транзитного контракта с Россией — ред.).
Россию он называет "очень мощным оппонентом", который делает Европе выгодное предложение с "Северным потоком-2".
В случае реализации этого проекта, а также "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он дороже будет обходиться европейцам.
Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза обратил внимание на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым в последнюю неделю года объем газа, поставляемого из Россию в Европу через Украину, значительно снизился.
На его взгляд, Киев на фоне этих данных должен задуматься о том, что будет с энергетикой страны, когда поток "легких денег" за транзит российского газа сойдет на "нет".
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