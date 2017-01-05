Нафтогаз: ГТС Украины должна управляться европейской компанией

Андрей Коболев. Украина сохранит статус транзитной страны только в случае привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), считает глава НАК «Нафтогаз Украины»

Он заявил, что создание специального оператора ГТС будет предполагать привлечение европейской компании для того, чтобы «у них был свой интерес». Коболев заметил, что Украина, таким образом, хочет поделиться своим бизнесом, чтобы гарантировать себе участие в транзите газа по своей территории после 2019 года, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Коболев заявил также, что у него есть опасения в связи с тем, что «Газпром» после реализации «Турецкого потока» и «Северного потока-2» может отказаться от транзита газа через Украину.

«По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело», — сказал он.