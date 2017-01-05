«Не берите кредитов в новом году»

Проблема бедности в России становится все более острой. Зачастую граждане сами вгоняют себя в нищету, влезая в заведомо непосильные долги. Почему это происходит и как этого избежать, «Лента.ру» выясняла у председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.

«Лента.ру»: Дмитрий, сейчас государство, исследовательские центры и общественные организации активно обсуждают проблему бедности, разрабатывают разные программы… А как эта проблема выглядит с точки зрения финансового поведения граждан? Что больше всего загоняет людей в бедность?

Дмитрий Янин: Ситуация с бедностью в стране практически не меняется, несмотря на все программы и усилия государства. Проблемы, которые были в 2008 и 2009 годах, продолжают сохраняться. Единственная мера, которая как-то может смягчить проблему, — отмена НДФЛ для людей, доход которых меньше прожиточного минимума. А так мы имеем миллионы бедных людей, для которых покупка базовых потребительских товаров недоступна.

Такие виды поддержки, как продовольственная помощь, к сожалению, в России не получили распространения. При этом, в США программой продовольственной помощи Food Stamp (теперь она называется SNAP) пользуются около 44 миллионов граждан, бедные семьи, чаще всего с детьми, — для которых 125 долларов на члена семьи является подспорьем при покупке продуктов питания. В нашей стране бедные отсечены от полноценной жизни, качество человеческого капитала не улучшается.

В сфере борьбы с бедностью российские власти демонстрируют полную импотенцию. У нас только официально признанных бедными 22 миллиона человек. Особенно горько, что положение неимущих граждан только усугубляется. И один из факторов, который делает бедных еще беднее, — кредитная кабала. На людей с низкими доходами сыплется ничем не ограниченная реклама легких займов. И это, к сожалению, считается в обществе приемлемым и соответствует законодательству!

Люди с низкими доходами превышают допустимый уровень кредитной нагрузки, берут займы, которые не могут обслужить. Это и есть те финансовые грабли, на которые снова и снова наступает население России.

Что такое допустимый уровень кредитной нагрузки?

Он вычисляется исходя из доходов. Считается, что это 30 процентов дохода. Скажем, если ваш доход в месяц 15 тысяч рублей, то выплаты по кредиту больше пяти тысяч рублей вам не осилить никак. Это очень грубый расчет, но он показывает, что после выплат по кредиту на руках должны оставаться средства для того, чтобы прожить месяц.

Если у человека весь доход составляет 15 тысяч, то о каком обслуживании кредитов вообще может идти речь? Этого даже на еду не хватит.

В Москве, конечно, не хватит. Есть регионы, где люди так живут. Как правило, реальный прожиточный минимум вдвое превышает официальный. То есть, если он в Москве установлен в размере около 11 тысяч рублей для пенсионеров, 12,5 тысяч рублей для детей — то реально нужно ориентироваться на 20-25 тысяч. Бедные с доходом в 20 тысяч рублей в месяц есть в любом регионе России, и им дают кредиты, забывая про то, что, отдав проценты по долгу, людям просто не на что будет жить. Это не запрещено законом: ставки в 795 процентов, по которым кредитуют микрофинансовые организации, легальны и покрывают риски ростовщиков. Людям, которые не могут свести концы с концами, выдают займы до зарплаты. Брать такой заем — крайне опасное решение.

Такие займы выдают уже с расчетом, что треть заемщиков не погасят их в срок и будет выдан новый заем, а после просрочки платежа вдобавок к грабительской ставке на должника накладывают штрафные санкции. В результате и так бедные люди становятся еще беднее и буквально вязнут в нищете.

Как же люди берут такие кредиты? Если нормальному человеку в здравом уме предложат ссуду под 800 процентов годовых, он даже разговаривать не станет?

Вы учтите, те, кому предлагают такие ссуды, не только бедны, но и крайне финансово безграмотны. Кроме того, им не рассказывают условия кредита подробно. Например, говорят, что дают под 2-3 процента. Это просто шикарная ставка по российским меркам! Только «забывают» сообщить, что это не в год, а в день. Или говорят: «10 тысяч взял, вернешь 20 тысяч через месяц». И люди берут, надеясь на чудо, премию, помощь родителей-пенсионеров.

Почему им дают деньги? Обычно банки проверяют заемщиков на платежеспособность. А какой финансовой дисциплины можно ждать от человека, балансирующего на грани нищеты?

Это банки проверяют на платежеспособность, а этим ростовщикам совсем не нужна финансовая дисциплина заемщика. Как раз наоборот! Ведь как строится их бизнес — первый заем дают всем без всяких проверок и изучения клиента. Погасит кредит в срок лишь часть заемщиков. Другая часть просрочит выплату и после штрафных санкций и звонков придет за новым займом, чтобы погасить уже выданный. И вот с этого момента начинается печальная история. Для получения новой ссуды клиент должен дать адреса и телефоны своих родственников: брата, сестры, мамы-пенсионерки. При следующей просрочке на заемщика и его родственников начинают давить коллекторы. В результате получается, что эти ростовщические кредиты со страшными процентами оплачиваются из пенсий бабушек и матерей, которые начинают экономить на самом необходимом, на еде и живут впроголодь.

А ростовщики на этом наживаются. Если в банковском секторе темпы прироста кредитования в прошедшем году составляли 20 процентов, то у ростовщиков — 50 процентов.

Кто эти ростовщики? Давайте их назовем.

Это микрофинансовые организации, которые выдают «займы до зарплаты» по ставкам свыше процента в день. Годовая ставка по таким кредитам достигает 600-800 процентов.

То, что ЦБ легализовал такие организации и такие кредиты, — большая ошибка регулятора. Это все равно что разрешить продавать тухлую рыбу и радиоактивную воду, а ответственность за проверку безопасности продуктов возлагать на покупателя — в духе сам виноват и повышай свою финансовую грамотность. На рынке продуктов питания общество добилось принятия законов, которые не позволяют бизнесу так работать, а на финансовом рынке почему-то считается нормальным предлагать «токсичные» продукты.

Наши оппоненты обвиняют нас в патернализме и нерыночности. Но как раз в западных странах с развитой экономикой и гораздо более продвинутым финансовым сектором подобные кредиты запрещены. В частности, весьма жесткие ограничения на размер процентной ставки действует в Германии. А в Великобритании, откуда, собственно и пришли к нам займы до зарплаты (payday loans), нельзя кредитовать по ставкам свыше 0,8 процента в день. Взыскивать с должника запрещается свыше 100 процентов от выданной суммы (включая все — проценты, штрафы, неустойки), независимо от того, сколько дней не будет гаситься заем. То есть кредитор никак не может заработать больше 100 процентов от выданного в долг. Когда в 2014 году эти ограничения ввели, 30 процентов компаний закрылись сразу, а остальные начали проводить хоть какой-то скоринг (оценка платежеспособности — прим. «Ленты.ру») клиентов.

У нас тоже действует ограничение для займов до зарплаты (до 30 тысяч рублей сроком на месяц) — 795,1 процентов годовых. То есть 795 процентов взять с заемщика можно, а 800 уже нельзя — прекрасно. Это псевдорегулирование, которое осуществляет ЦБ. Фактически ценового регулирования нет. Поэтому можно дать 20 тысяч, а получить с заемщика 80 тысяч плюс сверху штрафы и неустойка.

Проблема эта не только этическая. Она очень скоро может вылиться в настоящую социальную беду. Случаи правонарушений со стороны отчаявшихся заемщиков уже стали регулярными. Коллекторы, взыскивающие ростовщические долги, не брезгуют самыми грязными методами. Вопиющий случай произошел в прошлом году в Ульяновске, когда коллектор от микрофинансовой организации запустил коктейль Молотова в окно семьи должника, как результат — пожар и ожоги у ребенка. Государство отреагировало лишь частично на проблему криминализации взыскания долгов, приняв закон о коллекторсокй деятельности, но при этом не сделало ничего, чтобы запретить те кредитные продукты, которые загоняют семьи в кредитную кабалу.

Но ведь есть процедура банкротства.

На сегодняшний день эта процедура очень дорогая и сложная. Надо собрать кучу документов для арбитражного суда, оплатить пошлину, найти и оплатить услуги финансового управляющего. Совокупные издержки на процедуру в Москве в 2016 году составляли не менее 70 тысяч рублей. В прошлом году 97 процентов должников, подпадающих под категорию «банкрот» (долг более 500 тысяч рублей и длительная просрочка), не стали обращаться в арбитражные суды. Да к тому же не все знают об этой процедуре. Так что институт банкротства физлиц по факту не работает, несмотря на то что закон принят. У миллионов должников не имеющих возможности гасить кредиты, нет просто таких денег, которые заложены в процедуре банкротства. Надеемся, что в этом году процедура будет упрощена и банкротств будет больше — это цивилизованный способ решения проблем с долгами, который должен быть доступен россиянам.

Наверное, проблема еще в том, что люди зачастую обращаются не в официально зарегистрированные МФО, а связываются с «конторами» по выдаче денег, которые действуют незаконно и не входят в саморегулируемые организации?

Нет. Легализованное ростовщичество еще хуже. Обращаясь к черным кредиторам, гражданин, в общем-то, изначально не ждет от них корректного поведения. Он готов к угрозам в случае неуплаты, он понимает, на что идет. А когда его взяла в оборот организация, которая имеет красивый офис и официальную регистрацию, членство в саморегулируемой организации, он расслабляется.

Фактически государство и Центробанк заняли такую позицию: пускай дураки учатся. Мы уже три года пытаемся убедить правительство и мегарегулятора принять меры по ограничению процентных ставок по кредитам. Все наши аргументы исчерпаны. Они считают, что это хороший продукт. Мы убеждены, что он не просто недопустим с этической точки зрения, а даже социально опасен. Но нас не слышат, и я уже не надеюсь, что прислушаются.

Хорошо, государство не слышит. А как следует вести себя гражданам, чтобы не попасть в этот финансовый капкан? А если уже попали, как выпутаться?

Прежде всего, ни в коем случае нельзя брать деньги в МФО. Это нужно себе просто запретить. Если же говорить о банковских кредитах, я скажу довольно парадоксальную вещь. Чтобы безопасно взять кредит, надо иметь «финансовую подушку безопасности» в размере 3-6 ваших месячных бюджетов. То есть у вас должна лежать на счету сумма, превышающая ваши ежемесячные расходы минимум в три, а лучше в шесть раз. Ведь с человеком может много чего случиться — потеря работы, например. Поиски новой требуют времени, как и продажа какого-то имущества, а выплаты по кредиту нужно делать регулярно, и кредиторам все равно, что происходит в вашей семье.

Как вы считаете, каким будет наступивший год в плане финансовой грамотности граждан?

Думаю, будет немного лучше. Все больше людей гасит кредиты досрочно. Это правильное поведение в условиях длительного кризиса. А в него лучше входить без долгов. Это мы видим и на примере очень состоятельных людей. Те, кто встретил предыдущий кризис без задолженности, поднялся и укрепил свое положение, а у кого были долги, потерял бизнес.

Поэтому в новом году, как минимум, не следует брать новых кредитов. Ни у кого. Ни в банках, ни тем более в МФО. Нужно понимать, что защитных механизмов для граждан на случай неплатежеспособности в России нет, закон о банкротстве для большинства — экономически недоступен. Поэтому, принимая решение о новом кредите, помните о том, что отдавать его вам придется, рассчитывая только на себя. И по возможности с опережением гасить имеющиеся долги. Цены и тарифы ЖКХ будут расти, а вырастет ли зарплата — неизвестно.