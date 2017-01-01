Банк России выпустит в 2017 году купюры в 200 и 2000 руб

ЦБ РФ в 2017 году выпустит в денежное обращение в России новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с изображениями символов, выбранных россиянами по итогам конкурса завершившегося в октябре прошлого года.

Совет директоров Банка России в апреле принял решение о дополнении банкнот купюрами номиналом в 200 рублей и 2000 тысячи рублей. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые номиналы позволят упростить расчеты россиян.

Экономически обоснованным выпуск купюр данного номинала является, когда инфляция составляет 4-6%. Так что выпуск таких купюр логичен, ведь цель Банка России — снизить инфляцию до 4% к концу 2017 года, отмечала глава ЦБ. Выпуск дополнительных номиналов, по ее словам, не меняет в России объем наличных денег в обращении. Выбор Голосование за символы новых банкнот началось в апреле 2016 года. В ходе конкурса жители страны должны были определить две российские территории, символы которых они хотят видеть на новых купюрах. В эфире телеканала "Россия 1" жители страны могли при помощи бесплатных SMS повлиять на исход голосования. Их голоса суммировались с голосами, поданными ранее через сайт www.твоя-россия.рф, а также в ходе дня открытых дверей в Банке России. За символы новых купюр проголосовало более 3 миллионов человек.

Победителями были признаны Дальний Восток и Севастополь. Дальний Восток, который олицетворяют космодром "Восточный" и мост на остров Русский — занял первое место. Севастополь, представленный Памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Какой из двух победивших городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на банкноте в 2000 рублей, определит совет директоров Банка России, сообщала ранее Набиуллина. "Мы, конечно, все помним про песню "Владивосток 2000", — вспоминала глава ЦБ.

Широкое обсуждение с населением выбора изображения на банкнотах — правильны выбор регулятора, считает глава Национального платежного совета Алма Обаева

"Это хороший пример. Банкноты в 2000 и 200 рублей – это серединные банкноты, они будут востребованы населением", — прокомментировала ситуацию Обаева РИА Новости.