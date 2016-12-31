Директор ВЭФ призвал к перезапуску отношений ЕС с Россией
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Директор ВЭФ призвал к перезапуску отношений ЕС с Россией

Директор ВЭФ призвал к перезапуску отношений ЕС с Россией
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Директор и член правления Всемирного экономического форума (ВЭФ) Филипп Реслер заявил о необходимости перезапустить отношения ЕС с Россией.
Об этом он рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
«Перезапуск в тяжёлой ситуации является очень важным шагом», — считает Реслер.
Ранее Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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Филипп Реслер
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