Директор ВЭФ призвал к перезапуску отношений ЕС с Россией

Директор и член правления Всемирного экономического форума (ВЭФ) Филипп Реслер заявил о необходимости перезапустить отношения ЕС с Россией.

Об этом он рассказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

«Перезапуск в тяжёлой ситуации является очень важным шагом», — считает Реслер.

Ранее Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.