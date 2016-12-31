«Нафтогаз Украины» получит кредит $500 млн

Национальная акционерная компания ( НАК ) «Нафтогаз Украины» получит от двух международных банков кредиты в размере $500 млн на закупку газа. О подписании соответствующего соглашения сообщили в компании.

«30 декабря 2016 НАК "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированных в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной $500 млн США. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка », - говорится в сообщении пресс-службы, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы, кредит дается на четыре года, из них два года на закупку газа, еще два - на погашение кредита. Всемирный банк становится гарантом возврата этих кредитов банкам. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, эти средства помогут компании обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям этой зимой.

В октябре стало известно, что ВБ предоставил Украине кредитные гарантии на $500 млн для финансирования импорта газа. В ноябре правительство страны предоставило «Нафтогазу» $500 млн госгарантий на закупку газа по кредиту ВБ на закупку и закачку газа в осенне-зимний период.