Как изменится регулирование рынка недвижимости с первого января 2017 года

Как помочь обманутым дольщикам, как сделать процедуры регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета прозрачными, а также как помочь системе ЖКХ – эти и другие вопросы активно обсуждались в этом году на рынке недвижимости. РИА Недвижимость решила выяснить, какие изменения в законодательстве о недвижимости ждут россиян в 2017 году.

Регистрация по-новому

С 2017 года вступает в силу закон "О Едином государственном реестре недвижимости" (ЕГРН). Главная его задача — объединение систем учета объектов недвижимости и регистрации прав. Если сейчас кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, как замечают в Росреестре , это две разные процедуры, то в следующем году процедура станет единой.

Законом предусмотрено возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав. Это, по словам специалистов пресс-службы ведомства, сэкономит время граждан — процедура будет занимать до десяти дней — и сделает операции с недвижимостью более удобными.

"Если заявитель захочет получить одну из этих услуг, то на регистрацию прав уйдет не более семи дней, а на постановку на кадастровый учет – не более пяти дней. В случае обращения за услугой в многофункциональный центр "Мои документы", срок ее оказания увеличится на два дня", – объясняют в Росреестре.

Также сокращаются сроки получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такой документ, как выписка, можно будет получить не за пять дней как сейчас, а всего за три. При этом сама процедура получения сведений из ЕГРН останется прежней, и информацию об объекте сможет получить любое заинтересованное лицо.

Сведения ЕГРП и Государственного кадастра недвижимости будут считаться сведениями, содержащимися в ЕГРН и не требующими дополнительного подтверждения. Собственникам не нужно будет получать новый документ, удостоверяющий ранее проведенный учет и регистрацию прав на недвижимость. Для получения актуальных сведений об объекте недвижимости можно будет запросить выписку из ЕГРН.

Градостроительные правила С 1 января вступают изменения и в Градостроительный кодекс РФ в части порядка получения разрешения на строительство индивидуального жилищного дома, создание которого предполагается в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

С данного момента собственник для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства должен представить в уполномоченный орган, отвечающий за выдачу разрешения на строительство, наряду с другими документами, предусмотренными законом, – описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включающее в себя полное описание указанного дома с приложением эскизов, макетов, объясняет адвокат Дмитрий Щеглов

Данное новшество, по его словам, обусловлено тем, чтобы сохранить существующий архитектурный ансамбль в местах исторических поселений при строительстве новых объектов недвижимости. Жилищная плата

Еще одно изменение, которое коснется практически всех граждан РФ – с 1 января 2017 года выплата за общедомовые нужды (ОДН) будет включена в жилищный платеж. Сейчас она включена в совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс РФ. Речь идет о включении в платежку расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Кроме того, расходы на общедомовые нужды ограничат жесткими нормативами, которые будут установлены субъектами РФ, исходя из реального потребления ресурсов, до 1 ноября 2016 года.

Новые правила дают возможность каждому потребителю легко проверить правильность начисления платы за общедомовые нужды.

Предприятия с долгами

В федеральный закон "О концессионных соглашениях" тоже внесены изменения, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Нововведения позволят передавать в концессию предприятия с долгами и незарегистрированным имуществом – при этом инвестор берет на себя обязательства по устранению этих пробелов управления, напоминается в материалах Минстроя РФ

Ранее в сообщении Минстроя отмечалось, что концессионные соглашения отсутствуют, и не реализуются инвестиционные программы в Республике Калмыкия, Белгородской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Между тем, по словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня , есть планы по увеличению количества концессионных соглашений в сфере ЖКХ в десять раз в 2017 году.

Компенсационный фонд

Уходящий год запомнился и тем, что президентом РФ Владимиром Путиным был подписан федеральный закон, который внес изменения в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные нормативно-правовые акты.

За исключением ряда норм поправки вступают в силу с 1 января 2017 года. Закон направлен на защиту прав дольщиков. В частности, предусмотрено создание государственного компенсационного фонда. Управлять фондом будет АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК). Согласно поправкам, государство в лице компенсационного фонда берет на себя ответственность за завершение начатого строительства.

Размер взносов, которые вносит застройщик, – не более 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. Также власти установили минимальный порог для собственного капитала застройщика – не менее 4% от стоимости возводимых ими объектов.

Кроме того, у застройщиков появится возможность использовать привлеченные средства дольщиков для строительства объектов социальной инфраструктуры и инженерно-технических сооружений. Новая недвижимость С 1 января вступают в силу изменения в части первой Гражданского кодекса, согласно которым к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а с 1 января также будут относиться машино-места, то есть предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений.

Согласно указанным поправкам, купля-продажа машино-мест подлежит государственной регистрации наравне с другими объектами недвижимости.

Кроме того, машино-места можно будет заложить как недвижимость по договору об ипотеке.

Кадастровая оценка Летом этого года был подписан закон о единой методике определения кадастровой стоимости и передаче полномочий по кадастровой оценке недвижимости специально создаваемым региональным ведомствам.

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта РФ бюджетным учреждением, созданным субъектом РФ. Работники такого регионального ведомства не вправе устанавливать рыночную стоимость для оспаривания кадастровой оценки.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2017 года, за исключением положений об особенностях проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. Они начинают действовать с начала 2020 года. При этом устанавливается переходный период, в течение которого государственная кадастровая оценка по старым правилам закона "Об оценочной деятельности в РФ" должна быть завершена до 1 января 2020 года.