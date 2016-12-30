В Минэнерго дали прогноз нефтяных цен на 2017 год

Цена на нефть в 2017 году может вырасти до $55-60 за баррель, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Новак неоднократно говорил, что цена на нефть $55-60 за баррель является комфортной как для потребителей, так и покупателей нефти.

Напомним, Россия и ОПЕК договорились снизить добычу нефти в первом полугодии 2017 года. Сокращение начнется в январе. На фоне данного решения цены на нефть начали расти.

Половину объемов, планируемых к сокращению странами, не входящими в ОПЕК, берет на себя Россия - 300 тыс. баррелей в сутки. РФ планирует снизить нефтедобычу до уровня 10,947 млн баррелей в сутки.