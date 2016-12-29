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Космодром Восточный могут обесточить за долги
По решению Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) подрядчику «Дальспецстрой», который занимается строительством космодрома Восточный, ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».
Пока сумма долга подрядчика космодрома в Амурской области составляет 17 миллионов рублей. ДЭК ожидал решения этого вопроса уже достаточно долго, теперь же 9 января 2017 года энергетическая компания собирается усилить «ограничительные санкции», которые непосредственным образом могут повлиять на объекты строительства Восточного.
Компания отправила должнику уведомление об ограничении энергопоставок объектам еще 15 декабря, но до сих пор долг погашен не был. В связи с этим в Дальневосточной энергетической компании надеются, что на сложившуюся ситуацию отреагируют в “Дальспецстрое” и “Роскосмосе” и попробуют осуществить расчет по долгам до конца 2016 года, чтобы избежать отключений.
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