Космодром Восточный могут обесточить за долги

По решению Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) подрядчику «Дальспецстрой» , который занимается строительством космодрома Восточный, ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».

Пока сумма долга подрядчика космодрома в Амурской области составляет 17 миллионов рублей. ДЭК ожидал решения этого вопроса уже достаточно долго, теперь же 9 января 2017 года энергетическая компания собирается усилить «ограничительные санкции», которые непосредственным образом могут повлиять на объекты строительства Восточного.