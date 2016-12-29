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Пятая часть работающих в России работает неофициально
По данным ВНИИ труда Минтруда РФ, в третьем квартале 2016 года увеличилось количество людей, работающих неформально. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».
Если в конце 2015 года таких занятых было на 2% меньше, то в конце 2014 – этот показатель был еще более низким, чем сейчас. Таким образом в 2016 году доля занятых в неформальном секторе составила 22,3%.
Власти пытаются решить эту проблему созданием специальных комиссий по снижению неформальной занятости, однако помогает это плохо. Предприниматели не приходят на заседания этих комиссий и не предоставляют им сведенья о трудовых договоров. Сами бизнесмены это связывают с тем, что не видят смысла в сотрудничестве.
«Что делает комиссия: человека вызывают, считают, какое количество у него объектов и сколько человек работает, прикидывают, какую зарплату реально получают сотрудники. А потом говорят — если ты не будешь платить налоги, мы будем искать нарушения на предприятии», — рассказал глава Межрегионального координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов.
Эксперты уверены, что для многих предприятий полностью «обелить» зарплату – значит разориться, ведь обязательные налоги составляют около 40% от суммы зарплаты. Единственный выход, чтобы уменьшить теневую занятость, это снизить налоговую ставку, отмечают специалисты.
Примечательно, что к работе в тени стало спокойно относится больше россиян. На фоне кризиса многие граждане всеми силами держаться за свою работу, даже если работодатель не предоставляет никаких социальных гарантий. У них просто нет выбора. Но некоторые не надеются на ослабевшие социальные гарантии властей: небольшие пенсии, плохо оплачиваемые больничные и многое другое. Работодателю же чаще выгодно не оформлять работников.
Так, по информации Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС примерно 40% экономически активных россиян постоянно или время от времени в течение года заняты без официального оформления, либо вовсе имеют постоянный неофициальных доход.
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