Лосьоны Gillette пострадали за "Боярышник"

Вступивший в силу в понедельник 30-дневный запрет на продажу в рознице непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 градусов затронул более широкий перечень товаров, чем рассчитывал Роспотребнадзор . Изданное им постановление власти некоторых регионов поняли по-своему и стали требовать убрать с полок также средства по уходу за кожей -- тоники, лосьоны, включая средство после бритья Gillette.

"Дрогери союз" (объединяет региональные розничные сети по продаже парфюмерно-косметической продукции) в письме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предупредил о риске возникновения искусственного дефицита косметических товаров и последующем росте цен на них. Поводом для письма (копия есть у "Ъ") стало опубликованное в понедельник ведомством постановление, запрещающее сроком на 30 дней розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Данная мера стала одним из ответов властей на трагедию в Иркутске: там погибли 77 человек в результате пищевого отравления средством для ванн "Боярышник", содержащим метиловый спирт.

Как поясняет "Дрогери союз", под действие постановления попал широкий спектр косметических товаров. В их числе лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и антиперспиранты, лаки для волос и маникюрные лаки, средства для холодной завивки, красящие средства для волос и губ и др.

Выводы организации подтверждают действия территориального управления Роспотребнадзора по Тверской области. В письме ритейлерам (копия также есть у "Ъ") оно сообщает, что ограничения распространяются, в том числе, на средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, средства для укладки, для ванн и другую аналогичную продукцию. Губернатор Оренбургской области своим распоряжением запретил продажу (за исключением аптек) спиртосодержащей продукции в виде лосьонов, тоников, настоек. В Пермском крае с полок был убран лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%, цена которого превышает 400 руб., рассказал представитель "Дрогери союза" Константин Пьянков.

Производитель Gillette, компания Procter&Gamble, в письме контрагентам (копия письма есть у "Ъ") предупредила, что под действие постановления Роспотребнадзора попадают 16 наименований ее продукции. В их числе также лосьоны после бритья и аэрозольные дезодоранты-антиперсперанты под маркой Old Spice, тоники Head&Shoulders и Pantene Pro-V и т. д. В Procter&Gamble от комментариев отказались.

Как считает господин Пьянков, постановление Роспотребнадзора имеет двоякое толкование, несущее коррупционную составляющую. "Исполнение документа отдано на откуп территориальным органам",-- объясняет он. Продукция, которую затрагивает документ, по оценке "Дрогери союза", занимает примерно 15% парфюмерно-косметического рынка. Возможные потери ритейла от действия постановления там оценивают в 10 млрд руб. за 30 дней.

По данным Discovery Research Group, Россия занимает 12-е место в мире по объему рынка косметических средств, парфюмерии и товаров по уходу за собой. В 2015 году их продажи составили $8,9 млрд.

В пресс-службе Роспотребнадзора "Ъ" сказали, что ведомство уже разослало в территориальные управления письмо, где оговаривается, что спреи, муссы, другая продукция, имеющая аэрозольную упаковку или фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, а также товары с консистенцией геля, пены, крема, масла не могут употребляться в качестве алкогольного суррогата, с которым борются власти. Кроме того, Роспотребнадзор создал для предпринимателей "горячую линию", на которую можно обратиться по всем спорным вопросам реализации постановления.

По словам представителя одного из крупных ритейлеров, участники рынка уже давно расценивают парфюмерную и косметическую продукцию как единую категорию -- парфюмерно-косметическую. Так она фигурирует в техническом регламенте Таможенного союза, пояснил он. Таким образом, сделанное в постановлении Роспотребнадзора исключение для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей распространяется также и на косметические товары, резюмирует собеседник "Ъ".

Анастасия Дуленкова