Рубль уйдет на новогодние каникулы с высоко поднятым курсом

- Несмотря на тонкие предпраздничные торги, российская валюта продолжает укрепляться, торгуясь на новых полуторагодовых максимумах против главных конкурентов.

Доллар достиг важной области в 60,50 рубля, прорыв которой может открыть путь к психологической отметке в 60 рублей. А евро, который слабеет по всему спектру рынка Forex, дошел до 63 рублей и даже в моменте заглянул под "круглый" уровень.

Прежде всего, поддержку рублю оказывает удорожание нефти. Баррель Brent превысил отметку 56 доллар, стабилизировавшись в области 56,5. Оптимизм в сырьевом сегменте продолжают подпитывать надежды на добросовестное сокращение добычи углеводородов в формате ОПЕК+. Причем новая волна покупок связана с вербальными интервенциями. Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пин заявил, что в случае соблюдения всех договоренностей цены на нефть поднимутся от текущих уровней на 10-15 долларов.

На данном этапе подобных комментариев вполне достаточно, чтобы поддерживать позитивный настрой нефтетрейдеров, которые не желают фиксировать прибыль, несмотря на окончание месяца и года.

Также стоит отметить фактор налогового периода. Сегодня проводится уплата последнего декабрьского налога. Объем налога на прибыль в этом месяце составляет около 250 миллиардов рублей. Этот фактор нивелирует рост доллара США, который растет против основных соперников на международном рынке Forex.

С завершением налоговых выплат наша валюта остается один на один с USD, который имеет шансы слегка скорректироваться от долгосрочных минимумов в последние дни уходящего года. Главный риск здесь заключается в потенциальной смене настроений на рынке "черного золота". Сегодня вечером Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти в США, а завтра свою официальную оценку представит минэнерго . На волне недавнего удорожания углеводородов сланцевые компании Штатов увеличивают буровую активность, а потому релизы вполне могут отразить рост объемов запасов и добычи. На этом фоне позиции Brent пошатнутся, и актив рискует вернуться в район 55 долларов за баррель. Причем неблагоприятная статистика может послужить предлогом для фиксации прибыли на максимальных с середины прошлого года уровнях.

С учетом довольно высокой вероятности реализации такого сценария в нефтяном сегменте, полагаем, что в ближайшие два дня рублю не удастся протолкнуть доллар под отметку 60 рублей и заставить евро уйти ниже 63 руб. Так, уже завтра USD, вероятно, будет тяготеть к отметке 61, неподалеку от которой и завершит год. Что касается единой валюты, ожидаем закрытия в районе 63-64 рублей.