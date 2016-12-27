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Мантуров объяснил проверку SSJ100 Interjet
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что проверка российских самолетов Superjet 100 (SSJ-100), которые использует мексиканская авиакомпания Interjet, вызвана технической проблемой, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Есть техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время», — сказал Мантуров.
Ранее мексиканская авиакомпания Interjet объявила о проверке российских самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. Отмечалось, что российская сторона опубликовала постановление по летной эксплуатации, которое обязывает провести проверку самолетов Superjet 100. Авиакомпания, в чьем парке насчитывается 22 SSJ-100, отменила 25 рейсов.
При этом в Interjet подчеркнули, что «находящиеся в эксплуатации самолеты Superjet-100 соответствуют всем нормам и самым высоким стандартам безопасности».
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