Инвесторы поселились в квартирах

Девелоперы, работающие в Москве, стали покупать больше площадок, где разрешено строительство жилья. По подсчетам консультантов, в этом году инвесторы потратили на такие приобретения $620-640 млн. Застройщики верят в отложенный спрос на жилье, который формируется в течение кризиса.

Инвестиции в площадки под строительство жилья в 2016 году составили 20% от общего объема вложений в недвижимость и достигли $620 млн, подсчитали в Knight Frank. По данным компании, в прошлом году доля таких покупок была в четыре раза меньше -- 5%. В 2015 году в выборку Knight Frank попала всего одна сделка -- приобретение за 10 млрд руб. одним из акционеров Capital Group Павлом Те участка на Софийской набережной под строительство многофункционального центра. В CBRE объем инвестиций в проекты жилой застройки в нынешнем году оценили в $640 млн, это на 30% больше, чем в 2015 году,-- тогда объем таких сделок составил $493 млн. Долю сделок с площадками под жилье по итогам этого года в CBRE оценивают в 14% от общего объема инвестиций в недвижимость, который составил $4,5 млрд. В прошлом году этот показатель составлял 15% от общего объема $3,2 млрд.

На первом месте по популярности среди инвесторов по-прежнему остаются площадки под строительство офисов: на них в этом году пришлось 44% сделок, подсчитали в CBRE. Рекордное количество трансакций во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости (40%) прошло с участием государственного капитала, включая покупку Российским фондом прямых инвестиций совместно с арабским фондом Mubadala логистических комплексов "PNK Шереметьево" и "PNK Чехов-3" и приобретение властями Москвы 55 тыс. кв. м в башне "Око" в деловом центре "Москва-Сити".

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алан Балоев объясняет растущий спрос на девелопмент жилья сохранением ключевых показателей стабильности этого сегмента. "Жилье в Москве и Подмосковье традиционно является наиболее востребованным сегментом, и, в отличие от коммерческой недвижимости, он в текущий кризис не продемонстрировал сильного снижения спроса и ценовых показателей",-- отмечает эксперт. Цены на жилье снизились не так, как, например, арендные ставки в офисном сегменте, где падение превысило 20%, а вакансия достигала 26%. Доходность девелопмента жилья по-прежнему достигает 30% (в зависимости от проекта), а строительство финансируется за счет привлечения средств покупателей. Участники рынка надеются, что отложенный спрос на покупку жилья, который формируется за время кризиса, в будущем приведет к росту цен. Правда, пока предпосылок для роста цен нет: в первом полугодии текущего года 30% покупателей откладывали покупку квартиры, ожидая дальнейшего снижения цен, отмечают в "НДВ-Недвижимости".

По данным Москомстройинвеста, в этом году градостроительно-земельная комиссия согласовывала строительство в Москве жилья общей площадью 9 млн кв. м (за этот же период властями был согласован всего 21 млн кв. м). Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая говорит, что по итогам текущего года на столичном рынке появится около 60 комплексов жилья и апартаментов. К выходу на рынок в ближайшие годы анонсировано более 100 проектов, из них 60-70 могут стартовать уже в следующем году. По итогам 2016 года на рынке представлено более 41 тыс. объектов против 37 тыс. в прошлом году. По словам госпожи Литинецкой, рост спроса на жилье даже в кризис мог сформировать оптимизм девелоперов в этом сегменте. За неполный 2016 год было зарегистрировано 30,762 тыс. договоров долевого участия -- это максимальный результат с 2013 года, когда было зарегистрировано 21,25 тыс. аналогичных контрактов.

Екатерина Геращенко