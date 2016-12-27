Российский сахар продадут на бирже

Московская биржа в начале 2017 года организует торги контрактами на поставку сахара. Согласно разработанному при участии ФАС проекту «дорожной карты» по организации биржевой торговли на агропродовольственных рынках позже будет рассмотрена возможность расширения перечня агропродукции. На Московской бирже сообщили также, что уже начата аккредитация складов и обучение торгам представителей сахарной отрасли. Предполагается, что в перспективе годовой объем биржевой торговли сахаром может составить до 1,5 млн т.

План-график подготовки запуска торгов производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является сахар, есть в распоряжении «Известий». Как следует из документа, разработанного при участии ФАС, ПАО «Московская биржа» и Союзроссахара, подготовку к запуску торгов планируется завершить уже в январе 2017 года.

На данный момент уже проведен ряд подготовительных мероприятий. В частности, проведена серия учебно-презентационных мероприятий для представителей Союзроссахара, производителей и потребителей рынка сахара для ознакомления с механизмами биржевой торговли и принципами ценообразования, а также консультации с участниками рынка по вопросам адаптации инфраструктуры Московской биржи (биржевые торги, клиринг, деятельность оператора поставок, потребность в дополнительном логистическом сервисе) к отраслевым особенностям.

В I квартале 2017 года предполагается в рамках биржевого комитета ФАС создать подкомитет по организации биржевой торговли агропродукцией, в состав которого войдут участники отраслевых союзов, независимые производители и потребители, а также представители биржи и профильного органа исполнительной власти. Тогда же должна быть проведена работа с госструктурами и ведомствами, чтобы обеспечить прием биржевых документов региональными подразделениями наравне с внебиржевыми при анализе экспортных сделок, выдаче лицензий, квот, возврате НДС и т.д. Кроме того, предполагается выпуск совместного приказа ФАС и Минсельхоза , утверждающего минимальный объем продаваемого на биржевых торгах сахара и требования к торгам.

Должны быть внесены изменения в ряд постановлений, где к нефти и нефтепродуктам, обращающимся на бирже сейчас, будет добавлен сахар и, возможно, другая агропродукция.

До июля 2017 года должны быть выработаны предложения о введении стимулирующих механизмов для привлечения участников рынка агропродукции к участию в биржевых торгах: проведение государственных интервенций на биржевых торгах, совершенствование механизмов выдачи субсидий за счет введения условий реализации агропродукции на биржевых торгах, упрощение механизма возврата НДС экспортерами при приобретении для последующего экспорта агропродукции на биржевых торгах и т.д.

Представитель Московской биржи подтвердил «Известиям», что в 2017 году планируется начать торги поставочными форвардными контрактами, базисным активом которых является сахар, однако точную дату начала торгов назвать не смог. Торги будут организованы на базе Национальной товарной биржи , в частности на торгово-клиринговой платформе «Урожай», которая специализируется на торговле биржевыми производными инструментами на зерно. Годовой объем торгов оценивается в 1–1,5 млн т сахара.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что ведомство готовит свои предложения к проекту, которые пока не утверждены.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отметил, что попытка запустить механизм биржевой торговли сахаром далеко не первая за последние 30 лет. Однако большинство из них довольно быстро прекратили свое существование.

— Сложно назвать причины этого. Вместе с тем вера в «правильную» биржу вряд ли оправдана. Там точно так же есть инструменты и варианты манипулирования рынком, — заключил эксперт.