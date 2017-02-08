Оставили на второй год

Суверенный российский рейтинг минимум год или два останется на «мусорном» уровне. Так сказали в международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's (S&P). Что это означает для России и нужны ли вообще высокие оценки иностранцев? Особенно с учетом их ошибок во время кризиса 2007-2008 годов, когда крупнейшие финансовые корпорации с наивысшими рейтингами, вроде Lehman Brothers, обрушились в одночасье.

Ведущие рейтинговые агентства мира оценивают способность России платить по счетам так же, как способность Доминиканской Республики, Коста-Рики или Сербии. Однако процентные ставки по долговым обязательствам этих не самых надежных с финансовой точки зрения стран на 150-175 базисных пунктов превышают доходность еврооблигаций России. А ведь чем сильнее сомнения кредитора относительно способности заемщика вернуть деньги, тем большую он требует для себя премию, соответственно, тем выше доходность долга. Значит, России кредиторы верят больше, чем странам с аналогичным рейтингом.

Именно это и отмечается в программном документе «Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 годы», опубликованном Минфином 6 февраля. В министерстве считают, что три «кита»-оценщика — Standard & Poor's, Moody's и Fitch — несправедливы к России.

Их оценки государственных долговых обязательств РФ «оторваны от реальности» и не учитывают «способность экономики России поддерживать устойчивость в условиях серьезных внешних шоков», сетуют в Минфине.

Глава подразделения суверенных рейтингов S&P Моритц Кремер объяснил позицию агентства. «Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики», — отметил он. Среди факторов, заставляющих держать Россию на галерке вместе с «двоечниками», он указал также на сокращающееся население, что тоже снижает потенциал роста, и нефтезависимость. «За последнее время бюджет поддержало лишь ощутимое восстановление цен на нефть», — считает Кремер.

Помимо нефтяных цен, есть еще один позитивный фактор. С новым президентом США многие связывают смягчение или отмену антироссийских санкций, что, безусловно, поможет экономике РФ.

Но представитель S&P подчеркнул, что пока слишком рано говорить о том, как будет развиваться ситуация с санкциями. Кроме того, он не считает, что это сильно влияет на рейтинг.

«Это не столь важно с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС , поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — рассудил он.

Но, может, международные рейтинги не так уж важны? В конце концов, российские власти неоднократно сомневались в их справедливости и обвиняли западных экспертов в политической ангажированности.

«Рейтинги продолжают играть важную роль на финансовом рынке во многом потому, что на них завязано регулирование, — разъясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников . — Для нас это принципиально важно с точки зрения возможности инвестирования в госбумаги России пенсионных фондов, которые обычно не имеют права вкладывать в активы с рейтингом ниже инвестиционного уровня. И это самое неприятное последствие того, что у России спекулятивный рейтинг».

С другой стороны, признал эксперт в беседе с «Лентой.ру», Россия — страна, совсем не типичная для той категории, где она оказалась. У России заведомо более низкий уровень долга, умеренный (даже сейчас) дефицит бюджета.

И именно поэтому доходность, по которой российские бумаги размещаются на вторичном рынке, ниже, чем доходность ценных бумаг стран с «мусорным» рейтингом. Это означает, что у инвесторов своя точка зрения на кредитоспособность страны, более приближенная к реальности. Таким образом игроки своими деньгами выставляют России более высокий рейтинг, нежели агентства.

«Если судить по этому признаку, реальная рейтинговая категория, в которой мы находимся — это ВВВ, то есть та, с которой мы упали. Хотя макроэкономические параметры России ухудшились, инвесторы оценивают нас вполне на уровне стран с инвестиционными рейтингами», — отмечает Матовников.

Без международных рейтингов, подчеркивает эксперт, не обойтись. Ведь на рынке российского государственного долга доля иностранных инвесторов очень велика. Мало того, она увеличивается. Две трети прироста рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2016 году были обеспечены деньгами нерезидентов. По статистике ЦБ , на 1 декабря им принадлежало более четверти всех выпущенных ОФЗ — 1,4 триллиона рублей.

В прошлом году (без данных за последний месяц) вложения нерезидентов в российский долг выросли на 337 миллиардов рублей, а прирост рынка в целом составил 501 миллиард рублей.

Чтобы рейтинг был повышен, нужно какое-от значимое событие, указывающее на повышение кредитоспособности страны. И отмена санкций здесь не самое важное, как и говорил Моритц Кремер. «Разумеется, это послужило бы триггером для принятия решений рейтинговыми агентствами. Но не это главное», — отмечает аналитик Сбербанка.

Среди факторов, способных повлиять на международные агентства, Матовников назвал переход к экономическому росту, принятие бюджетного правила, сокращение бюджетного дефицита, стабилизация ситуации в банковской системе. «Все это зависит от внутренних факторов, решений властей», — подчеркнул эксперт.

Что с того обычному российскому гражданину? Дело в том, что в кризис, когда доходы государства сжимаются и сокращение расходов может ударить по самым незащищенным слоям, наращивать госдолг, видимо, придется. Это один из рациональных способов получить финансовые ресурсы для нужд государства (в том числе и для исполнения социальных обязательств).

Эксперты говорят, что Россия могла бы нарастить свой совокупный долг до 150 процентов ВВП без угрозы для финансовой стабильности. А международные рейтинги — это то, на что ориентируются крупнейшие потенциальные кредиторы. Поэтому буквы, которые пишут напротив России три рейтинговых «кита», все-таки важны. То, что улучшить свои «отметки» страна сможет только через год или два, — не очень позитивный для экономики сигнал. Но есть и хорошая новость: все зависит только от самой России.