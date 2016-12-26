Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня рубль будет торговаться, что называется, в гордом одиночестве - на рынках Запада выходной в связи с католическим Рождеством. Поэтому основным фактором влияния останется нефть. А она на данный момент относительно стабильна около заветных 55 долларов за баррель.

При этом последнюю неделю рубль будет находиться под давлением. Во-первых, потому что эта неделя - короткая, и во-вторых, она последняя перед новогодними праздниками и каникулами. Традиционно это приводит к фиксации прибыли большинством игроков. А этот фактор в свою очередь часто сопровождается некоторым снижением курса национальной валюты.

Впрочем, фактор поддержки тоже налицо. Так, именно в оставшееся до Нового года время экспортеры будут платить налог на добычу полезных ископаемых.

В результате можно с уверенностью сказать только одно: в существующих экономических реалиях рубль нашел точку равновесия - уже достаточно долгое время при отсутствии форс-мажорных ситуаций число факторов, оказывающих поддерживающую роль национальной валюте, в среднем оказывается практически равно влиянию тех, которые играют на ее ослабление.

В пятницу же в рамках индексной сессии рубль по сути остался на уровне тех же значений, что и раньше, небольшое укрепление к доллару и евро в рамках 1-2 копеек, что называется, можно не считать. Хотя в ходе дальнейших торгов нацвалюта и ослабела к основным мировым валютам, это движение также было не очень значительным.