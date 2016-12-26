Столыпинский клуб нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

Все пенсионные реформы последнего десятилетия — от накопительной системы до баллов — борются с симптомами, но не с самой болезнью, считают в Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова . В клубе подготовлены альтернативные предложения по реформированию пенсионной системы (имеются в распоряжении «Известий»). В фундамент пенсионной стратегии клуба лягут идеи роста доходов граждан, восстановление накопительной пенсии и неповышение страховых взносов. Всё это может стать альтернативой повышению пенсионного возраста, уверены столыпинцы.

Солидарная пенсионная система работает по принципу «сколько заработали — столько и выплатили пенсионерам», поэтому единственный способ решить проблему — повышать доходы населения. Итоговый текст «Стратегии роста» будет представлен президенту в январе, до тех пор экспертная команда разрабатывает конкретные предложения по разным блокам экономики. «Известия» уже писали о предложениях в социальной сфере, на этот раз редакции удалось ознакомиться с подходами, которые будут положены в основу пенсионных предложений.

По оценке клуба, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, — это сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, то есть повышение нагрузки на работающих. Как указано в материалах клуба, ответ на этот вызов заключается «в принятии программы социально-экономического развития, в основе которой будет задача повышения производительности труда и роста доходов населения». Там поясняют, что рост производительности означает рост зарплат и рост отчислений во внебюджетные фонды. Донастройкой или даже полной перекройкой пенсионной системы без повышения доходов населения решить проблему не удастся, констатируют столыпинцы.

Юрий Воронин. «Корень проблемы» пенсионной системы заключается в доходах населения, заявлял ранее руководитель аппарата Счетной палаты

— Мы придаем фатальное значение способу организации финансирования пенсии, как будто от него зависит уровень пенсионного обеспечения. Распределительно-солидарный или накопительно-индивидуальный — ломаются копья, а спор бессмысленный. Какая разница, каким ножом резать пирог? Как бы вы ни организовывали пенсионную систему, всё равно права в пенсионной системе исходят из зарплаты, — говорил он, подчеркивая, что фонд оплаты труда уже многие годы не растет.

Также в Столыпинском клубе считают необходимым сохранить накопительную пенсию. Пенсионные накопления замораживаются три года подряд из-за дефицита бюджета. Эксперты клуба считают возможным «вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию».

Повышение страховых взносов для решения проблем дефицита бюджета и Пенсионного фонда приведет к обратному эффекту за счет ухода в тень, так как нагрузка на фонд оплаты труда в России — одна из самых высоких в мире, уверены в Столыпинском клубе. Если в среднем по миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла в 2015 году 18%, то в России — 35,6%, при этом она продолжает расти в отличие от других стран.

— Повышение доходов населения было одной из задач и при создании накопительной системы, это не новая идея, — говорит гендиректор УК «КапиталЪ» Вадим Сосоков.

Вместе с тем она остается актуальной и все ее поддержат, отмечает он. По мнению Вадима Сосокова, для улучшения пенсионного обеспечения сейчас необходимо работать по двум направлением: повышать пенсионный возраст в качестве ответа на демографическую ситуацию и повышать доходы населения, при этом без последнего «мы в любом случае эту проблему не решим».

Юрий Горлин. Идея Столыпинского клуба повышать пенсии за счет роста зарплат — из разряда «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», комментирует замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

— Замечательная мысль, я всецело за. Только вопрос — как повысить доход людей? С другой стороны, от того, что просто будут повышены доходы, вырастут цены, а коэффициент замещения не улучшится, а останется таким же, — считает он.

Теоретически неплохо, если бизнес будет больше делиться прибылью с работниками, но это может создать и макроэкономические риски: увеличить инфляцию, стоимость товаров и так далее, добавляет эксперт.

Кроме того, по его мнению, к накопительной компоненте за ее более чем десятилетнее существование появилось множество вопросов.

— Накопительная компонента была потерей денег в реальном выражении, потому что доходность была ниже инфляции, в этом смысле деньги там потеряны. Там накапливаются риски, которые носят скрытый характер, — считает Юрий Горлин. Он отметил, что после 2027 года, когда начнутся массовые выплаты накоплений, системные риски накопительной компоненты станут более ясными. Кроме того, до акционирования НПФ часто вкладывали средства в связанные со своими акционерами структуры, что не укрепляло к ним доверия, напомнил он.