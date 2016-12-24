Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100

Полеты нескольких SSJ-100 приостановлены Росавиацией из-за обнаруженного дефекта. Эксплуатация этих суперджетов возобновится после устранения дефектов.

Как передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС , обнаружен «дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора».

«Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день», - сообщает источник агентства.

Дефект обнаружился в ходе регулярной технической проверки, которая проводится согласно инструкциям. После этого технические службы ГСС в течение первых часов начали со всеми эксплуатантами данных самолетов работы по осмотру и анализу судов.