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Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100
Полеты нескольких SSJ-100 приостановлены Росавиацией из-за обнаруженного дефекта. Эксплуатация этих суперджетов возобновится после устранения дефектов.
Как передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС, обнаружен «дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора».
«Дефект не является критическим по своим свойствам. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект, и проводить визуальный осмотр флота каждый день», - сообщает источник агентства.
Дефект обнаружился в ходе регулярной технической проверки, которая проводится согласно инструкциям. После этого технические службы ГСС в течение первых часов начали со всеми эксплуатантами данных самолетов работы по осмотру и анализу судов.
В ближайшее время, как предполагается, проверка всех самолетов будет завершена. Основным эксплуатантом SSJ-100 в России является «Аэрофлот». Как сообщалось ранее, авиакомпания отменила несколько рейсов из-за проблем с шестью SSJ-100.
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