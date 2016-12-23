«Мегафон» хочет взять под контроль Mail.Ru Group

В пресс-релизе уточняется, что речь идет о покупке 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов (более 45 миллиардов рублей): 640 миллионов будут выплачены сразу, а еще 100 - через год после закрытия сделки.

Как пояснили в «МегаФоне», смысл сделки заключается в создании «условий для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями... с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов». «Сделка направлена на <…> расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «В контакте» и другие возможные инициативы», - рассказали в компании.

После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях, подчеркивается в сообщении.

О переговорах «МегаФона» и некоторых акционеров Mail.Ru Group стало известно в ноябре. Тогда же компании обсуждали совместную разработку продуктов для абонентов и пользователей.