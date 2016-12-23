Определено время пика падения цен на недвижимость

Эксперты назвали время, когда рынок недвижимости в России достигнет «дна». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия». По мнению специалистов, жилье подешевеет только в 2018-2019 годах. Но только при условии, что экономика страны выйдет на траекторию восстановительного роста. В таком случае недвижимость станет дешеветь на 5-7% в год на протяжении двух лет. При этом дешевле окажутся новостройки, нежели вторичный рынок жилья. Это позволит покупателям фактически диктовать свои ценовые правила. Также это позитивным образом отразится на рынке ипотеки.

Правда Росстат с таким прогнозом не согласен. Там считают, что со временем цены на квартиры только будут ползти вверх.

В 2016 году цены на жилье упали на 15% из-за снизившегося спроса. Кроме того, эксперты из агентств недвижимости считают, что нет никаких причин для того, чтобы стоимость недвижимости выросла. При этом на рынке вторичного жилья цены просели не так резко, только на 2%.

Специалисты поясняют, что с наступлением кризиса в России цены на жилье стали падать в основном из-за того, что реальные доходы россиян сократились за последние два года. При этом стройки нового жилья идут активными темпами. Таким образом в этом сегменте предложение превышает спрос. Эксперты уверены, что в дальнейшем это приведет к тому, что более популярными станут ипотечные сделки с недвижимостью.

Но есть и противоположное мнение, что при высоких темпах роста восстановления экономики страны стоимость жилья перестанет падать и сохранится на текущих уровнях еще пару лет.