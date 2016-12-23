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Бензин равняется на экспортный паритет
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Оптовые цены на автомобильное топливо этой зимой впервые за многие годы демонстрируют рост вместо привычного сезонного снижения. Причина -- в изменении налогов на нефтепереработку, что вкупе с ростом цен на нефть делает экспорт топлива выгоднее. Аналитики прогнозируют продолжение роста цен на бензин и дизтопливо и в январе, тогда как ФАС "значительного роста" не ожидает. Но если нефть продолжит дорожать, регулятору, видимо, придется либо смириться с ростом внутренних цен на топливо, либо решиться на ограничения, потенциально опасные для стабильности рынка.
Оптовые цены на бензин и дизельное топливо этой зимой изменили привычной сезонной динамике. Вместо традиционного резкого снижения с начала ноября цены стабилизировались -- на бирже СПбМТСБ бензин АИ-95 стоит около 40,5 тыс. руб. за тонну, что соответствует уровню конца мая и всего на 3 тыс. руб. ниже абсолютных летних максимумов. Для сравнения, в 2015 году разница цен июля и декабря составляла более 10 тыс. руб. за тонну. По зимнему дизтопливу (ДТЗ) биржевые цены вышли на абсолютные исторические максимумы (около 39,5 тыс. руб. за тонну), чему способствует холодная зима. В рознице рост пока менее заметен. По данным Росстата, за неделю до 18 декабря цена бензина в среднем по РФ выросла на 3 коп., до 36,31 руб. за литр, дизтопливо подорожало на 28 коп., до 36,63 руб. за литр.
"Мы наблюдаем нехарактерное для декабря повышение цен на оптовом рынке: на продажу выставляются январские объемы топлива, что связано в основном с изменением налогов в следующем году",-- считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Рост НДПИ по нефти в рамках налогового маневра в отрасли должен был компенсироваться снижением акцизов на нефтепродукты, но в итоге ставки акцизов на бензин остались прежними, на дизтопливо -- выросли, отмечает он. Экспортная пошлина на бензин с января снижается примерно в два раза, а акцизы остаются прежними, в результате существенно увеличивается привлекательность экспорта топлива, замечает Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков". По его мнению, оптовые цены на бензин и дизтопливо в январе--феврале будут стремиться к экспортному паритету. При сопоставимой конъюнктуре внешнего рынка это означает рост на 3-4 тыс. руб. на тонну от текущих значений.
Собеседники "Ъ" на рынке считают, что нефтекомпании уже сейчас закладывают высокий экспортный паритет в цены, готовясь вывозить товар в январе. "Ситуация именно такая, как все предупреждали: если Минфин сокращает налоговую субсидию для внутреннего рынка в виде разницы между экспортной пошлиной на нефть и нефтепродукты, то, естественно, цены на топливо внутри страны будут расти",-- говорит источник "Ъ" в одной из крупных нефтекомпаний. "Акцизы фактически тоже повысили, а теперь и цена нефти выросла, а рубль укрепляется пока медленнее, чем растет нефть,-- так что ситуация для внутреннего рынка тревожная",-- отмечает он. Другой собеседник "Ъ" добавляет, что резкий рост цены ДТЗ объясняется в том числе переходом на стандарт "Евро-5" -- теперь для его получения нельзя просто смешать летнее дизтопливо с авиакеросином ТС, смесь не соответствует "Евро-5" по содержанию серы. "Нужно использовать либо марку РТ, либо низкосернистый технический керосин, их производится меньше, в итоге сейчас есть нехватка ДТЗ на фоне морозов",-- говорит он.
ФАС проводит плановую работу по мониторингу ситуации на рынке и считает, что значительного роста цен в январе быть не должно, заявил "Ъ" начальник профильного управления службы Дмитрий Махонин. Он добавил также, что не ожидает и значительного роста экспорта бензина. Но вопрос в том, как будет действовать ФАС, если цены на нефть вырастут еще сильнее, говорят собеседники "Ъ" на рынке. Несмотря на низкий спрос зимой, из-за длительного ремонта на Московском НПЗ "Газпром нефти" рынок бензина в январе--марте 2017 года не будет, как обычно, профицитным. Если ФАС будет жестко сдерживать цены на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт значительно выгоднее, это может привести к недопоставкам. Введение в такой ситуации экспортных ограничений, даже неформальных, может вызвать полноценный кризис из-за паники. Но резкого роста цен на топливо ФАС тоже не может допустить. "Регулятору придется искать баланс в условиях, когда все факторы могут сложиться крайне негативно",-- заключает один из источников "Ъ".
Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов
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