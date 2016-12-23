Вклад и кредит по скайпу

Минкомсвязи и Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ Росфинмониторинг . Это не отменяет первичной идентификации граждан в офисе по паспорту. Впрочем, явиться в банк лично придется только один раз: предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия. Об этом «Известиям» рассказали замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ.

Как пояснил «Известиям» замминистра Андрей Козырев, новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

— С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия, — указал он. — Мы считаем этот способ повторной идентификации надежным и защищенным от различного рода мошенничеств. Сейчас согласовываются требования к безопасности и параметры. Мы рассчитываем, что в 2017 году изменения в законодательство будут приняты и проект запустится уже весной.

Официальные представители ЦБ добавляют, что «Банк России совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов». А это значит, что действующие клиенты банков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов. В пресс-службе Центробанка уточнили, что сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации.

— При проведении удаленной идентификации кредитные организации смогут применять дополнительные меры по снижению рисков с помощью биометрических данных физлиц, а также при необходимости использовать сеансы видеосвязи и/или запрашивать дополнительную информацию, — рассказали «Известиям» в ЦБ.

По словам представителей Банка России, это позволит сделать механизм удаленной идентификации более надежным.

— Предложенная схема будет действовать только для клиентов банков, которые пройдут идентификацию после вступления в силу соответствующего механизма, так как инструмент предполагает необходимость регистрации клиента на портале госуслуг, а также получение биометрических данных, — подчеркнули в Центробанке.

После прохождения идентификации в одном банке, клиент может открывать вклады или брать кредиты дистанционно в других организациях. Пока предполагается в качестве канала связи использовать скайп, а в дальнейшем — любые другие каналы.

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, банки «очень ждут расширения перечня операций, по которым может проводиться упрощенная и удаленная идентификация клиентов».

— Перевод клиентов на дистанционные каналы обслуживания позволит существенно снизить затраты банков на поддержание физической сети офисов, — отметила собеседница «Известий». — Это облегчит работу в нынешней экономической ситуации и сделает банковский сервис более удобным и доступным для клиентов.

Впрочем, эксперты не исключают активизации мошенников, которые будут пытаться связаться с банками по каналам видеосвязи. Как отмечает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова, естественно, что риски при идентификации по видеосвязи в случае с открытием вклада будут явно не такими значительными, как при получении новыми клиентами кредитов.

По мнению зампреда Локо-банка Андрея Люшина, есть также опасность перехвата канала видеосвязи кибермошенниками и подготовки видеоряда, которые позволят обойти как человеческий контроль, так и системы автоматической безопасности кредитных организаций. В результате этого могут пострадать как кредитные организации, так и их клиенты. Поэтому, по словам собеседника, в первую очередь нужно будет обеспечить высокий уровень безопасности сеансов видеосвязи.