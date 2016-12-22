Медведев возмутился потерями в энергетике

«Энергоемкость нашего ВВП все еще в разы выше, чем в развитых и во многих развивающихся странах. Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления. Вдуматься только если на минуту - трети энергопотребления. Есть некоторые данные и более высокие. То есть каждый третий киловатт-час энергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходит по сути в никуда с точки зрения экономики», - заявил Медведев.

Свое заявление глава правительства сделал на совещании по выработке энергостратегии до 2035 года. Кроме того, премьер подчеркнул, что стратегия развития российской энергетики должна учитывать интересы всех участников рынка. Среди самых сложный проблем топливно-энергетического комплекса России Медведев назвал его «критическую зависимость от иностранных технологий». Глава кабинеты министров призвал участников совещания поддерживать отечественных производителей.