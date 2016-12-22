Литва присудила «Газпрому» многомиллионный штраф

Главный литовский суд оставил в силе решение о наложенном на «Газпром» штрафе в 36 миллионов евро. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

В октябре 2014 года Совет по конкуренции оштрафовал российскую компанию за отказ подписать с компанией Lietuvos energija (в настоящее время - Lietuvos energijos gamyba – Рамблер/новости) соглашение об обмене газом. Вскоре после решения «Газпром» пытался доказать в суде, что антимонопольный орган неверно истолковал условия договора.

В ноябре 2015 года окружной административный суд Вильнюса отклонил жалобу российской компании по поводу наложенного на нее штрафа. Суд первой инстанции постановил, что по условиям договора, подписанного в 2004 году, о покупке 34% акций Lietuvos dujos «Газпром» не должен был создавать литовским потребителям препятствия в сфере приобретения газа у других поставщиков. По заключению суда, отказ российского корпорации подписывать соглашение с литовской энергетической компанией входил в противоречие с этим обязательством и создавал условия для сохранения монопольного положения «Газпрома».

Конфликт между компаниями возник в начале 2012 года, когда предприятие Lietuvos energija нашло более выгодное предложение по закупке топлива в Западной Европе и обратилось к «Газпром экспорту» с просьбой разрешить обмен части газа. В российской компании отказали литовской стороне в данной просьбе.