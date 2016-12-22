Россиянин Сигал открыл свой бизнес

Стивен Сигал стал учредителем торговых площадок «Русские ярмарки». Всемирно известный актер стал обладателем 20% акций компании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РБК

Как говорится в публикации, партнером Сигала стал бизнесмен Акиф Гилалов, компании которого ООО «Фирма ЗАР» принадлежит 80% акций. Журналисты отмечают, что компания станет заниматься торговлей «преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах». Своей целью компания ставит «возрождение и развитие ярмарочной торговли» в России.

Ранее Стивен Сигал заявлял, что намерен вложить деньги в компьютерную компанию мужа певицы Алсу Яна Абрамова