Последние дни 2016 года пройдут для рубля без оптимизма

- В последние дни рубль получал поддержку со стороны налогового периода. Но пик выплат приходится как раз на 26-28 декабря. А это значит, что большая часть компаний-экспортеров уже подготовилась к выплатам и, следовательно, спрос на рублевую ликвидность с их стороны будет снижаться.

Кроме того, на текущей неделе, в целом, не ожидается ничего интересного. Рынки уже начинают готовиться к праздничным выходным. Цены на нефть, от которых все же зависит динамика рубля, вероятно, будут удерживаться в пределах диапазона 53,70 - 56,50. Причем довольно высока вероятность в ближайшие дни увидеть движение в район нижней границы.

Во-первых, рынок будет отыгрывать очередной рост числа работающих буровых установок в США. Во-вторых, инвесторы продолжат фиксировать прибыль в преддверии конца года. В-третьих, не исключено, что данные от EIA снова продемонстрируют рост коммерческих запасов нефти в США.

Естественно, что на этом фоне и пара USD/RUB может нацелиться на движение в район уровня 61,60 с дальнейшей целью на отметке 62,60.

Кроме того, не забываем, что бюджет России зависит именно от налоговых поступлений из нефтегазового сектора, поэтому дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом. А это уже чревато вмешательством ЦБ путем, как минимум, вербальных интервенций.