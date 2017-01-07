Стоимость нефти марки Brent опустилась до $56,75 за баррель

К закрытию пятничных торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,247% — до $56,75 за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,037% — до $53,74 за баррель.

Напомним, 2016 год в глобальной экономике запомнится грандиозными колебаниями мировых нефтяных цен и курсов валют. Российскому рублю нефть то мешала, то помогала — но в итоге позволила достичь необычно низкой инфляции.

Подробнее о конъюнктуре нефтяных цен в 2016 году читайте в материале журнала «Власть» «Нефть заколебало».