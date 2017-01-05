Стоимость барреля нефти Brent упала до $56

Стоимость нефти Brent на торгах биржи ICE опустилась $56 за баррель после выхода статистики по запасам нефти в США.

По состоянию на 19:50 по московскому времени стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до $56,03. Самой высокой в ходе текущей торговой сессии цена была в 18:15 мск — $57,34.

Нефть марки WTI также значительно потеряла в цене. По данным биржи ICE, баррель WTI стоил $52,80 в 19:30 мск. Локальный максимум по WTI был зафиксирован в 18:10 мск — $54,08.

Ранее сегодня Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 30 декабря, упали на 7,1 млн баррелей — до 479 млн.