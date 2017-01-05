Трамп передумал строить Trump Tower в Грузии

Избранный президент США продолжает отказываться от проектов по бизнесу.

Trump Tower в Батуми так и не построят

Очередным свернутым проектом бизнес-империи Дональда Трампа , на что избранный президент США, как он и провозглашал ранее, идет "во избежание конфликта интересов", оказался очередной небоскреб серии Trump Tower, который планировалось построить в Батуми. Согласно проекту, который ранее еще был актуален, это должен был быть 47-этажный небоскреб.

Причем, Трамп успел договориться о строительстве небоскреба с Саакашвили еще в 2012 году, по этому поводу даже прошла специальная церемония, однако теперь этим планам, судя по всему, суждено кануть в лету.