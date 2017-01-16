Что произойдет с рублем после инаугурации Дональда Трампа

- На этой неделе курс рубля, как всегда, будет находиться под воздействием цены на нефть, также на него косвенно будет оказывать влияние статистика, выходящая в США и еврозоне.

Главным событием недели для всего мира станет инаугурация нового президента США Дональда Трампа . Событие это носит технический характер, и на валютные рынки само по себе не окажет влияния. Тем не менее, для всех участников рынка может оказаться важной информация о составе будущего кабинета, а также первые заявления Трампа на президентском посту относительно экономической политики.

Напомним, что Трамп является сторонником высоких процентных ставок, и не исключено, что на его инаугурацию доллар отреагирует краткосрочным ростом. Однако не менее вероятно, что Трамп сделает какие-либо положительные заявления о восстановлении сотрудничества России и США, что может положительно повлиять на рубль.

Также в конце недели (21-22 января) состоится встреча комитета по мониторингу добычи нефти ОПЕК . В преддверии встречи из стран-производителей нефти может поступать официальная, как они выполняют соглашение по сокращению добычи. Пока сокращение подтвердили только Саудовская Аравия и Кувейт, а из независимых производителей - только Россия.

Мы ожидаем, что до конца недели доллар будет торговаться в коридоре 59-60 рублей, а евро - на уровне в 62-63 рублей.