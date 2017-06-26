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В Мексике убит брат экс-чемпиона мира по боксу Чавеса — младшего
Рафаэль, брат бывшего чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Хулио Сесара Чавеса — младшего, был застрелен в его доме в Мексике.
Об этом информирует Associated Press со ссылкой на прокуратуру штата Синалоа.
Прокурор штата Хуан Хосе Риос сообщил, что Рафаэль Чавес Гонсалес был застрелен тремя выстрелами в упор в собственном доме в городе Кулиакан при попытке ограбления в ночь на понедельник.
Также Риос заявил, что из местного ресторана, пользующегося популярностью у местных политиков, в ночь убийства брата Чавеса были похищены 10 человек. Одна из жертв была освобождена.
31-летний Хулио Сесар Чавес — младший провёл на профессиональном ринге 55 боёв, в которых одержал 50 побед (32 — нокаутом), потерпел три поражения, свёл один бой в ничью, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру из-за травмы глаза.
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