В Мексике убит брат экс-чемпиона мира по боксу Чавеса — младшего

Рафаэль, брат бывшего чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Хулио Сесара Чавеса — младшего, был застрелен в его доме в Мексике.

Прокурор штата Хуан Хосе Риос сообщил, что Рафаэль Чавес Гонсалес был застрелен тремя выстрелами в упор в собственном доме в городе Кулиакан при попытке ограбления в ночь на понедельник.

Также Риос заявил, что из местного ресторана, пользующегося популярностью у местных политиков, в ночь убийства брата Чавеса были похищены 10 человек. Одна из жертв была освобождена.

31-летний Хулио Сесар Чавес — младший провёл на профессиональном ринге 55 боёв, в которых одержал 50 побед (32 — нокаутом), потерпел три поражения, свёл один бой в ничью, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу завершил карьеру из-за травмы глаза.