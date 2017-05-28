Виталий Кличко винит себя за неправильный совет Владимиру в бою с Джошуа

Почётный и вечный чемпион мира по боксу по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко считает, что дал неправильный совет своему брату Владимиру в ходе чемпионского боя с британцем Энтони Джошуа

«Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда. Я был уверен, что Джошуа с такой огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах. Я отговаривал Владимира от быстрого завершения боя. Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа будет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. Сейчас я задаю себе вопрос, может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони. Может быть, это была ошибка», — приводит слова Виталия Кличко «Сегодня».

30 апреля Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде чемпионского боя.