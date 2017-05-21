Американский боксёр-тяжеловес уличён в применении запрещённых препаратов

Американский боксёр-тяжеловес, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBA) Шэннон Бриггс был уличён в применении запрещённых препаратов.

Об этом сообщает ESPN.

Допинг-тест проводился Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). В анализах американца был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

Бриггс должен провести бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с пуэрториканцем Фресом Окендо. Из-за положительной допинг-пробы спортсмена бой, вероятнее всего, будет отменён.

Бриггс является рекордсменом по количеству нокаутов в первом раунде — 36. За свою карьеру Бриггс провёл 68 поединок, в которых одержал 60 побед (53 — нокаутом), потерпел шесть поражений, свёл один поединок в ничью, а один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что секундант боксёра попытался нокаутировать соперника после завершения боя за титул Международной боксёрской федерации (IBF).