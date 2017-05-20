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Боец ММА эффектно нокаутировал противника «вертушкой» в голову
Фото: кадр видео
Индонезийский боец смешанного стиля Брандо Мамана отправил в глухой нокаут своего соотечественника Ади Парьянто на турнире ММА. Кадры, на которых Брандо эффектно выполняет боковой удар ногой в голову с разворота, набирают популярность в Сети.
Brando Mamana KO's Adi Paryanto at One Pride MMA #3 in Indonesia. Mental note: Never get hit by something like this. pic.twitter.com/giKbZaafco— caposa (@Grabaka_Hitman) 17 мая 2017 г.
За проведенный бой 52-хкилограммовый боец получил 25 миллионов индонезийских рупий, что составляет примерно 9000 долларов.
В начале апреля российский боец MMA Сергей Харитонов отправил американца Чейза Громли в первом раунде турнира Bellator 175.
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