Боец ММА эффектно нокаутировал противника «вертушкой» в голову

Индонезийский боец смешанного стиля Брандо Мамана отправил в глухой нокаут своего соотечественника Ади Парьянто на турнире ММА. Кадры, на которых Брандо эффектно выполняет боковой удар ногой в голову с разворота, набирают популярность в Сети.

Brando Mamana KO's Adi Paryanto at One Pride MMA #3 in Indonesia. Mental note: Never get hit by something like this. pic.twitter.com/giKbZaafco — caposa (@Grabaka_Hitman) 17 мая 2017 г.

За проведенный бой 52-хкилограммовый боец получил 25 миллионов индонезийских рупий, что составляет примерно 9000 долларов.