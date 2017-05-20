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ТК «Звезда»

Боец ММА эффектно нокаутировал противника «вертушкой» в голову

Боец ММА нокаутировал противника «вертушкой» в голову
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Индонезийский боец смешанного стиля Брандо Мамана отправил в глухой нокаут своего соотечественника Ади Парьянто на турнире ММА. Кадры, на которых Брандо эффектно выполняет боковой удар ногой в голову с разворота, набирают популярность в Сети.
За проведенный бой 52-хкилограммовый боец получил 25 миллионов индонезийских рупий, что составляет примерно 9000 долларов.
В начале апреля российский боец MMA Сергей Харитонов отправил американца Чейза Громли в первом раунде турнира Bellator 175.
Индонезия Спорт
Сергей Харитонов
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