Чемпион мира по боксу погиб в автокатастрофе

Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Давид Санчес погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Джонатаном. Об этом сообщает BoxingScene.

Авария произошла в пригороде мексиканского Эрмосильо (штат Сонора). Братья ехали на автомобиле Ford Fusion.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Санчес выступал во втором наилегчайшем весе (до 52,163 килограмма). Он владел титулом временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с января 2014-го по сентябрь 2015 года.

Последний бой Санчес провел в апреле 2017-го, одержав победу над Викториано Нуньесом. В 37 поединках на профессиональном ринге 25-лентий боксер одержал 31 победу (27 — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Еще два боя закончились вничью.