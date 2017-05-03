Костя Цзю рассказал о причинах поражения Владимира Кличко

«Джошуа — боец бьющий. Владимир просто пропустил удар и не успел восстановиться. Бокс — такая штука, что ты можешь один раз зевнуть, и этого будет достаточно. У Володи имелось преимущество в опыте. Всё-таки он уже не раз боксировал по 11-12 раундов, а Джошуа — ни разу. Это могло сыграть на руку украинцу, и в его команде, наверняка, надеялись на этот момент. Но в боксе ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, тем более такого бьющего, как британец», — рассказал Цзю в интервью RT.

Также боксёр поведал, что помогло Джошуа подняться после нокдауна в шестом раунде.

«Умение восстанавливаться — это как раз плюс молодёжи. Помните рассказ Джека Лондона «Кусок мяса»? Он как раз применим к этой ситуации. Удар Кличко провёл очень хороший. Джошуа пропустил с правой, но доказал, что умеет не только бить, а ещё и подниматься после того, как бьют его», — добавил Цзю.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над украинским боксёром Владимиром Кличко в 11-м раунде боя.