Боксер РФ Файфер нокаутировал Кренца в бою за вакантный титул IBF International

Российский боксер Руслан Файфер нокаутировал аргентинца Сезара Кренца в поединке за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF в первой тяжелой весовой категории.

Бой прошел в Санкт-Петербурге в субботу. Во втором раунде россиянину удалось нанести точный и мощный удар по корпусу сопернику, Кренц упал в нокдаун, поднялся на девятый счет, но судья в итоге не дал продолжить поединок.

Непобежденный Файфер выиграл 19-й бой на профессиональном ринге. Для Кренца это поражение стало 10-м в карьере при 22 победах.