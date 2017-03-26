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Тайсон раскрыл секрет своей непобедимости
Один из самых узнаваемых спортсменов мира, американский боксер Майк Тайсон раскрыл секрет своей непобедимости. Он рассказал The Daily Star, как настраивал себя перед выходом на ринг.
"Когда я выхожу, у меня есть высшая уверенность, но я боюсь до смерти. Я очень боюсь. Я боюсь всего, я боюсь потерять. Я боюсь унижения", - рассказывает оне.
По его словам, перед некоторыми боями ему даже снилось, как его избивает соперник.
"Но чем ближе я добираюсь до ринга, тем больше я уверен. Как только я выхожу на ринг, я бог. Никто не сможет меня победить", - заявил Тайсон.
Отметим, Майк Тайсон уже давно закончил карьеру. Однако мировые рекорды, которые он поставил, не удается побить и по сей день.
Он признавался самым молодым чемпионом в тяжелом весе, самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, боксером, затратившим ннаименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, первым и единственным абсолютным чемпион, который завоевал три основных титула последовательно один за другим, самым высоокплачиваемым тяжеловесом в истории, единственным защитившим титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF) 6 раз подряд. Также он совершил наибольшее количество самых быстрых нокаутов за всю историю бокса и самый быстрый нокаут на юношеских олимпийских играх.
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