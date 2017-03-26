Один из самых узнаваемых спортсменов мира, американский боксер Майк Тайсон раскрыл секрет своей непобедимости. Он рассказал The Daily Star, как настраивал себя перед выходом на ринг.

"Когда я выхожу, у меня есть высшая уверенность, но я боюсь до смерти. Я очень боюсь. Я боюсь всего, я боюсь потерять. Я боюсь унижения", - рассказывает оне.

По его словам, перед некоторыми боями ему даже снилось, как его избивает соперник.

"Но чем ближе я добираюсь до ринга, тем больше я уверен. Как только я выхожу на ринг, я бог. Никто не сможет меня победить", - заявил Тайсон.

Отметим, Майк Тайсон уже давно закончил карьеру. Однако мировые рекорды, которые он поставил, не удается побить и по сей день.

Он признавался самым молодым чемпионом в тяжелом весе, самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, боксером, затратившим ннаименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, первым и единственным абсолютным чемпион, который завоевал три основных титула последовательно один за другим, самым высоокплачиваемым тяжеловесом в истории, единственным защитившим титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF) 6 раз подряд. Также он совершил наибольшее количество самых быстрых нокаутов за всю историю бокса и самый быстрый нокаут на юношеских олимпийских играх.