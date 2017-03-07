Фергюсон обвинил Нурмагомедова в непрофессионализме

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова нельзя считать профессионалом, так как за несколько дней до взвешивания спортсмен съел тирамису. С таким заявлением выступил спортсмен из США Тони Фергюсон. Слова бойца передает «Советский спорт» со ссылкой на эфир программы The MMA Hour.

«Я выяснил, что за пару дней до поединка он съел кусок тирамису. Это не вранье. Это показывали в видеоблоге UFC 209 Embedded. Тогда я подумал, что творит этот мужик? Это же неуважительно. Где твой профессионализм?», - заявил Фергюсон.

Фергюсон также усомнился, что в следующий раз Нурмагомедов сможет показать необходимый вес и не оказаться в больнице. Спортсмен добавил, что достоин титульного поединка, так как «заработал его».

Фергюсон уже обратился к UFC (организация, проводящие бои по смешанным единоборствам – Рамблер/новости) с тем, чтобы ему предоставили соперника, который точно «выйдет в октагон и сразится» с ним.

Бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 5 марта. Однако за два дня до мероприятия российский спортсмен был госпитализирован. Боец почувствовал себя плохо во время сгонки веса. Бой был отменен.