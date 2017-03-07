Фергюсон обвинил Нурмагомедова в непрофессионализме из-за съеденного тирамису

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон обвинил россиянина Хабиба Нурмагомедова в непрофессионализме из-за съеденного тирамису. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на интервью Фергюсона в эфире программы The MMA Hour.

Отвечая на вопрос о желании выйти на ринг против Нурмагомедова, Фергюсон усомнился в способности своего соперника «в следующий раз показать нужный вес и не попасть в больницу».

«Я выяснил, что за пару дней до поединка он съел кусок тирамису. Это не вранье. Это показывали в видеоблоге UFC 209 Embedded. Тогда я подумал, что творит этот мужик? Это же неуважительно. Где твой профессионализм?» — заявил Фергюсон, отметив, что достоин права выступить в титульном поединке.

«Считаю, что UFC должен мне дать титульный поединок. Я заработал его. И мне нужен соперник, который точно выйдет в октагон и сразится со мной», — подчеркнул боец.