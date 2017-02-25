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Британский боксер Джошуа рассказал, как нокаутирует Кличко в титульной поединке

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джоуша заявил, что ему удастся победить украинца Владимира Кличко, титульный бой с которым состоится 29 апреля.
"Думаю, я нокаутирую Кличко. Я не суеверный, но мне кажется, это произойдет несколько неожиданным образом. Думаю, решающим будет ответный удар или что-нибудь в этом роде. Это будет длинный бой. Это займет время, так как он опытный боец и его непросто достать. Но я найду возможность и воспользуюсь ею", - отметил спортсмен в интервью GQ.
27-летний Джошуа рассказал также, что чувствует, когда нокаутирует соперница. По его словам, он совсем не испытывает сочувствия.
"Когда мой удар достигает цели, меня раздражает, что рефери не дают "прикончить соперника". В самом деле! Ведь это моя работа", - добавил он.
На данный момент британец остается непобежденным и обладает чемпионским поясом по версии IBF.
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