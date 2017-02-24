Боец смешанного стиля Янькова: в США я впервые столкнулась со свистом с трибун

Боец смешанного стиля Анастасия Янькова рассказала о своей победе над представительницей США Ветой Артеагой и поведала о недружественной атмосфере на американском стадионе.

«Из каких-то особенных сложностей, с которыми я не сталкивалась до этого боя, могу выделить только один факт. Впервые в жизни я слышала свист, когда выходила в «клетку» и чувствовала недружественное отношение зала», — заявила Янькова в интервью RT.

Также Анастасия рассказала о повреждениях, которые получила во время боя с Артеагой.

«Честно сказать, не знаю, что было сложнее, говорить что-то после боя, когда вокруг все свистят и перекрикивают твой голос, или операция, трубки в носу и сочувственные взгляды на твоё синее опухшее лицо. Но и то, и другое — отличный урок и очередная проверка на вшивость для меня и для моего окружения тоже», — добавила Анастасия.

Янькова одержала победу над Артеагой в сентябре 2016-го по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

После боя команда россиянки заявила о возможном реванше.