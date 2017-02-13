Суд в США признал вину Поветкина

Российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний уже после того, как препарат был внесен в список запрещенных веществ. Такое постановление вынесла коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», — заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский

Российский спортсмен был обвинен в употреблении запрещенного вещества перед боем с американским боксером Деонтеем Уайлдером в мае 2016 года. Поветкин все обвинения отверг, заявив, что принимал мельдоний в начале сентября 2015 года по рекомендации врача, однако после 1 января 2016 года, когда препарат был запрещен, он прекратил его употреблять. Уайлдер и его промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинили Поветкина в употреблении допинга и потребовали через суд выплатить порядка 5 миллионов долларов. Российский боксер и его промоутерская компания «Мир бокса» в ответном иске потребовали выплатить им 34,5 миллионов долларов за ущерб репутации и срыв боя.