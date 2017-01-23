Фьюри показал, как тратит призовые за победу над Кличко

В одном из твитов он выложил снимок красного Ferrari. «Опробовал мой Ferrari. Это - как сон, живу, будто в мечте, трачу все деньги», - написал боец.

Также он опубликовал фото черного Rolls-Royce. «Качу в роллере», - добавил Фьюри.

So happy with the gifts my wife got me,@parisfury1 she didn't know which 1 2 buy so she bought me both.😍😍😍😍 pic.twitter.com/20a3ERaoz5 — Mortem Venit, (@Tyson_Fury) 22 января 2017 г.

Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года, победив Владимира Кличко. Позже он добровольно отказался от чемпионских титулов WBA и WBO на фоне скандала с употреблением кокаина. Супертяжеловеса временно лишили боксерской лицензии. Фьюри заявил, что некоторое время лечился от депрессии, но собирается вернуться на ринг весной 2017 года.