Фьюри показал, как тратит призовые за победу над Кличко
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Рамблер/новости

Фьюри показал, как тратит призовые за победу над Кличко

Фьюри показал, как тратит призовые за победу над Кличко
Фото:
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри опубликовал в своем твиттере фотографии машин, на которые он потратил гонорар, полученный им за победу над Владимиром Кличко. Об этом сообщают Рамблер/новости.
В одном из твитов он выложил снимок красного Ferrari. «Опробовал мой Ferrari. Это - как сон, живу, будто в мечте, трачу все деньги», - написал боец.
Также он опубликовал фото черного Rolls-Royce. «Качу в роллере», - добавил Фьюри.
Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по трем версиям (WBA, WBO и IBF) осенью 2015 года, победив Владимира Кличко. Позже он добровольно отказался от чемпионских титулов WBA и WBO на фоне скандала с употреблением кокаина. Супертяжеловеса временно лишили боксерской лицензии. Фьюри заявил, что некоторое время лечился от депрессии, но собирается вернуться на ринг весной 2017 года.
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