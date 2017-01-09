Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия
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Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter.
В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.
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