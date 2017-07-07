Умер писатель и сценарист Александр Рекемчук

Писатель и сценарист, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук умер 7 июля на 90-м году жизни, сообщает ТАСС

По словам близких писателя, прозаик давно болел, последние дни он провел в реанимации. Время и место прощания с писателем пока не определены.

Александр Рекемчук родился 25 декабря 1927 года в Одессе. Свою жизнь он посвятил писательству и журналистике. В Литинституте Рекемчук вел семинар прозы. Самыми известными произведениями писателя стали "Молодо-зелено", "Мальчики", "Нежный возраст" – по ним были сняты фильмы. Популярность завоевали также его повести "36 и 6", "Хлопоты", сборник очерков "Мамонты".

Книги Рекемчука переводили на иностранные языки. Издания выходили на английском, французском, немецком, польском и других языках. Всего по произведениям писателя выпущено 11 художественных картин.